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"Огромное неуважение": Хргович жестко наехал на Фьюри и Усика за срыв боя

Хорват намерен стать следующим соперником украинца.
Сегодня, 12:40
Филип Хргович
Филип Хргович

Обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом дивизионе Филип Хргович заявил, что Александр Усик и Тайсон Фьюри не смогли договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира, ведь бояться друг друга.

Хорват уверен, что британец опасается украинца, однако и тот тоже не готов рисковать всем.

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"Это совершенно неуважительное отношение к боксу, ко всем. Очевидно, что Фьюри не хочет эту унификацию. И я не хочу, чтобы кто-то говорил мне про объединительный бой. Понятно же, что Фьюри его не хочет. У них было очень много времени, чтобы устроить унификацию, но они не захотели ее делать. Возможно, они оба боятся потерять свой идеальный послужной список. Так что мне плевать на это.

Они показали огромное неуважение к боксу и фанатам. Я должен быть следующим. Я просто хочу сказать, чтобы они следовали правилам и дрались с обязательными претендентами. Я следующий в очереди. Не будет никаких отступных, ничто не помешает мне получить мой заслуженный шанс", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Хргович объяснил, почему он станет следующим соперником Усика.

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