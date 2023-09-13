"Намного лучший боец": Хргович оценил поражение Дюбуа в бою с Усиком

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович высказался о победе объединенного чемпиона мира Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

По слова хорвата, британец должен был действовать агрессивнее, чтобы победить украинца. Хргович уверен, что он покажет лучше выступление, чем Дюбуа, если получит бой с Усиком.

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"Я верю, что могу победить Усика. Дюбуа проиграл все раунды, Усик его перебоксировал, но у него были хорошие моменты, несколько хороших контратак. Мне кажется, что если бы Дюбуа выбрасывал много ударов, то доставил бы Усику большие проблемы. Но он просто не бил много и был статичным. Тем не менее у него было несколько хороших моментов. К тому же мы не уверены, пришелся ли тот его удар ниже пояса или нет.

Дюбуа проделал неплохую работу, но я считаю себя намного лучшим бойцом, чем Даниэль. Я могу доставить Усику намного больше проблем", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, 26 августа Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее Хргович рассказал, почему верит в свою победу над Усиком.

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