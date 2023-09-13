Джойс назвал фактор, благодаря которому Дюбуа мог победить Усика

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-1, 14 КО) прокомментировал запрещенный удар в 5-м раунде поединка чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) и Даниэля Дюбуа (19-2) 18 КО).

По словам спортсмена, если бы украинец получил бы меньше времени на восстановление, то Дюбуа мог бы победить.

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"Я думаю, что это был удар на грани, потому что в некоторых боях позволяют бить в пояс и смотрят, был ли удар выше пупка или ниже. Усик получил 5 минут, затем вернулся в бой и победил.

Если бы ему дали меньше времени на восстановление, это могло изменить бой. Это была серая зона", - приводит слова Джойса TNT Sports Boxing .

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Фрэмптон раскритиковал британца за бой с украинцем.

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