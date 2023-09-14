"Должен молиться": Фрэмптон назвал единственный шанс Нганну в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон высказался о поединке камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну с обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри.

Эксперт считает, что Нганну должен бросить все силы на то, чтобы донести свой лучший удар.

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"Нганну нужно попытаться сблизиться. Это бокс, но ему нужно использовать свою борцовскую силу. Он должен навязать ее Фьюри. Конечно, легче сказать, чем сделать, особенно если ты дерешься с Тайсоном, который настоящий монстр.

Если Фьюри создаст свою дистанцию, то просто уничтожит Нганну. Это будет просто еще один день для него. Фрэнсис должен подойти ближе и делать ставку на свою силу. Нганну должен молиться, чтобы у него получилось нанести лучший удар, который он пробивал когда-либо в своей жизни", - приводит слова Фрэмптона Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Фьюри оценил решение Тайсона тренировать Нганну.

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