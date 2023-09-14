Промоутер намерен организовать бой для Джошуа с бывшим соперником Усика

Уоррен не сомневается, что исторический поединок Джошуа и Уайлдера сорвется.

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен заявил о том, что Энтони Джошуа может выйти в ринг с Даниэлем Дюбуа.

По словам специалиста, если поединок британца с американцем Деонтеем Уайлдером окончательно сорвется, то ему нужно выйти в ринг с соотечественником.

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"Я назову хорошего соперника для Джошуа, если он не сможет подраться с Уайлдером. Знаете, какой поединок будет хорошо продаваться в Великобритании? Люди будут покупать билеты, потому что в этом противостоянии выяснится, кто самый сильный панчер и у кого самое большое сердце. Джошуа против Дюбуа. Этот бой распродастся где угодно. Это большая битва.

В Matchroom каждую неделю говорят, что собираются объявить поединок Джошуа - Уайлдер. Сейчас пошли разговоры о возвращении в ринг в декабре. Я уверен, что Энтони и Деонтей не подерутся", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Напомним, Даниэль в прошлом месяце потерпел поражение техническим нокаутом в девятом раунде от Александра Усика.

Ранее сообщалось, что Джошуа предостерегли от поспешных боев с Уайлдером и Фьюри.

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