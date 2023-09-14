Стивенсон сообщил, когда проведет свой следующий бой
Американец получит титульный поединок.
Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) в ближайшее время выйдет на ринг.
Американец опубликовал пост в Twitter, в котором сообщил о своем будущем.
"Будьте осторожны с тем, что просите… Увидимся в ноябре", - написал Шакур.
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Напомним, Стивенсон договорился о бое с Эдвином Де Лос Сантосом (16-1, 14 КО).
Поединок за вакантный титул WBC в легком весе должен пройти 16 ноября в Лас-Вегасе.
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