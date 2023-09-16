Джефф Мейвезер назвал фаворита боя Усик - Уайлдер

Именитый американский тренер Джефф Мейвезер заявил, что Деонтей Уайлдер победит чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам специалиста, украинец стал чемпионом, ведь у него в соперниках был пассивный боксер.

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"Уайлдер победит Усика. Дело не только в последнем поединке Александра. Не поймите меня неправильно: он завоевал титул, но кажется, что Энтони Джошуа просто отдал ему пояс. Он пытался перебоксировать Усика", - сказал Мейвезер на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что известный промоутер сделал прогноз на потенциальный бой Усик - Фьюри.

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