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Джефф Мейвезер назвал фаворита боя Усик - Уайлдер

Специалист отметил путь украинца к чемпионству.
Сегодня, 11:32
Александр Усик - Деонтей Уайлдер / Getty Images
Александр Усик - Деонтей Уайлдер / Getty Images

Именитый американский тренер Джефф Мейвезер заявил, что Деонтей Уайлдер победит чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам специалиста, украинец стал чемпионом, ведь у него в соперниках был пассивный боксер.

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"Уайлдер победит Усика. Дело не только в последнем поединке Александра. Не поймите меня неправильно: он завоевал титул, но кажется, что Энтони Джошуа просто отдал ему пояс. Он пытался перебоксировать Усика", - сказал Мейвезер на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что известный промоутер сделал прогноз на потенциальный бой Усик - Фьюри.

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