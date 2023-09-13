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Известный промоутер сделал прогноз на потенциальный бой Усик - Фьюри

Эдди Хирн считает, что "цыганский король" может победить украинца.
Сегодня, 15:23
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн высксзался о том, кто сейчас лучший боксер в супертяжелом весе.

По словам Хирна, Тайсон Фьюри - номер один сейчас и может победить Александра Усика.

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"Фьюри сказал, что его не интересует Усик. Не интересует Джошуа, которого он назвал уборщиком в зале. Он говорит, что его интересуют только большие ребята, но если тебе неинтересно драться с Усиком и Джошуа, то кто на этой планете тебе интересен? Ютуберы? Меня это разочаровывает, потому что я люблю величие. Я люблю спорт. Мне нравится смотреть, как в спорте кто-то добивается успеха.

На данный момент Фьюри - лучший боксер супертяжелого веса в мире. Я думаю, что он мог бы победить Александра Усика. Он мог бы подраться с Энтони Джошуа, и если он победит его, то станет лучшим супертяжеловесом нашего поколения. Он бы побил Кличко, Уайлдера, Усика и Эй Джея, он бы стал абсолютным чемпионом мира", - сказал Хирн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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