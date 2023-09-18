Отец Фьюри назвал единственного боксера, который не боится Уайлдера

Джон уверен, что мексиканский спортсмен готов выйти в ринг с американцем, но при одном условии.

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о потенциальных соперниках Деотнея Уайлдера.

По словам специалиста, только Энди Руис не боится сразиться с Деонтеем Уайлдером.

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"Уайлдер - единственный, кто может бросить вызов Тайсону, но они все его избегают и не будут с ним драться. Он их всех пугает, а Тайсон трижды вынес его! Все эти люди никогда не выйдут на ринг с "Бронзовым бомбардировщиком".

Усик, Джошуа - никто из них не подерется с Деонтеем Уайлдером. Энди Руис побьется с ним, но не бесплатно. Руис стал большим, и если деньги будут правильными, если в этом будет смысл с точки зрения бизнеса, то я могу представить, что только Энди подерется с Уайлдером.

Из этой обоймы мне на ум приходит только Руис. Он единственный проведет бой с Деонтеем Уайлдером, так как все остальные напуганы. Они знают, что их ждет", - приводит слова Фьюри-старшего Boxing Social.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа оптимистично настроен по поводу боя с Уайлдером.

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