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"Начало следующего года": Сопромоутер Фьюри назвал потенциальную дату боя против Усика

Боб Арум уверен, что бой состоится.
Сегодня, 15:39
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Глава компании Top Rank и сопромоутер Тайсона Фьюри Боб Арум высказался о проведении поединка между своим клиентом и Александром Усиком.

По словам функционера, бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может состояться в декабре или начале следующего года.

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"Этот бой будет несложно организовать. Я знаю команду Усика, они хорошие люди. Его менеджер и промоутер - замечательные люди. Сам Усик - потрясающий парень. Я думаю, что он хочет этого боя. Думаю, что этот поединок состоится, и надеюсь, это произойдет как можно быстрее.

Вероятно, они подерутся в начале следующего года, но бой также может состояться в декабре. Я хотел бы увидеть поединок Фьюри против Усика.

Я думаю, что как только Тайсон подерется с Александром и победит его, то после этого он сделает круг почета, проведет, возможно, еще два боя, а затем позволит захватить власть молодым ребятам", - сказал Арум

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