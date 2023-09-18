iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Закончится еще быстрее": Чжилей удивил заявлением о реванше с Джойсом

Китаец готов шокировать публику в очередной раз.
Сегодня, 21:00
Джо Джойс - Чжан Чжилей / Getty Images
Джо Джойс - Чжан Чжилей / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о реванше с Джо Джойсом.

По словам китайского боксера, он одолеет своего оппонента еще быстрее, чем в их первом поединке, когда для победы ему понадобилось шесть раундов.

Читай также: Джойс назвал фактор, благодаря которому Дюбуа мог победить Усика

"Мне весьма приятно разделить с ним ринг. Он не двигает головой, не меняет свое положение и углы. Это упрощает мне работу. У Джойса однозначно тяжелые руки, но не такие тяжелые, как я представлял.

Я был слегка удивлен, когда впервые услышал о реванше. Он был прописан в контракте, и я знал, что так или иначе Джойс активирует этот пункт. Но я не ожидал, что это произойдет так быстро. Я ждал, что он проведет 1-2 промежуточных боя, адаптируется к моему стилю, а затем потребует реванш.

Не нужно быть ученым, чтобы понять, что ты не можешь изменить свой стиль за несколько месяцев. Поэтому второй бой закончится еще быстрее", - приводит слова боксера Standard.

Напомним, реванш Чжилея и Джойса состоится 23 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Чжилей включил Ломаченко и Усика в список вдохновляющих его боксеров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
"Самое настоящее де**мо": Фьюри раскритиковал шоу от Netflix о своей семье "Самое настоящее де**мо": Фьюри раскритиковал шоу от Netflix о своей семье
Бомбардиры УПЛ: у восьми игроков по три гола Бомбардиры УПЛ: у восьми игроков по три гола
"Фото в купальнике – это все": жена игрока Шахтера рассказала, как порвала с бывшим из Динамо "Фото в купальнике – это все": жена игрока Шахтера рассказала, как порвала с бывшим из Динамо
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Ворскла 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Ворскла 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс22:25
"Самое настоящее де**мо": Фьюри раскритиковал шоу от Netflix о своей семье
Украина22:15
Бомбардиры УПЛ: у восьми игроков по три гола
Украина22:00
"Фото в купальнике – это все": жена игрока Шахтера рассказала, как порвала с бывшим из Динамо
Формула 121:47
Руководитель Астон Мартина считает "хорошим признаком" аварию Стролла в Сингапуре
Бокс21:24
Тайсон Фьюри в седьмой раз стал отцом
Европа21:19
Цыганков и Довбик вместе выйдут в стартовом составе Жироны на матч против Гранады
Бокс21:00
"Закончится еще быстрее": Чжилей удивил заявлением о реванше с Джойсом
Европа20:57
Есть другой фаворит: Нагельсманн может стать временным тренером сборной Германии
Украина20:35
Динамо - Ворскла 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Другие страны20:12
Катарский клуб объявил о подписании чемпиона мира из Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK