"Закончится еще быстрее": Чжилей удивил заявлением о реванше с Джойсом

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о реванше с Джо Джойсом.

По словам китайского боксера, он одолеет своего оппонента еще быстрее, чем в их первом поединке, когда для победы ему понадобилось шесть раундов.

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"Мне весьма приятно разделить с ним ринг. Он не двигает головой, не меняет свое положение и углы. Это упрощает мне работу. У Джойса однозначно тяжелые руки, но не такие тяжелые, как я представлял.

Я был слегка удивлен, когда впервые услышал о реванше. Он был прописан в контракте, и я знал, что так или иначе Джойс активирует этот пункт. Но я не ожидал, что это произойдет так быстро. Я ждал, что он проведет 1-2 промежуточных боя, адаптируется к моему стилю, а затем потребует реванш.

Не нужно быть ученым, чтобы понять, что ты не можешь изменить свой стиль за несколько месяцев. Поэтому второй бой закончится еще быстрее", - приводит слова боксера Standard.

Напомним, реванш Чжилея и Джойса состоится 23 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Чжилей включил Ломаченко и Усика в список вдохновляющих его боксеров.

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