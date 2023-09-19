Фьюри назвал фаворита реванша Чжилей - Джойс

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке обладателя временного титула WBO Чжана Чжилея в реванше с Джо Джойсом.

По словам "Цыганского короля", китайский боксер вновь победит британца.

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"В первом бою Джойса побили, как я и предполагал. Я думал, что Джо придется несколько раз подниматься с канваса и, возможно, вырвать победу, если он продержится несколько раундов. Но он, безусловно, этого не сделал и проиграл.

Я говорил Джо в интернете, что если он приедет ко мне в Моркам, то я практически гарантирую ему победу над Чжилеем. Он этого не сделал и уехал в Вегас. Нельзя помочь тому, кто не хочет помощи. Имеем то, что имеем.

Реванш снова будет сложным - 50 на 50. Но нужно отдать предпочтение чемпиону, поскольку, во-первых, он уже один раз победил, отправил Джойса в нокаут, а во-вторых, Чжилей будет еще увереннее, зная, что может выиграть. Перед этим он не был так уверен. Теперь он знает, что может победить", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, реванш Чжилея и Джойса состоится 23 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Чжилей удивил заявлением о реванше с британцем.

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