Стало известно, когда Райан Гарсия проведет свой следующий бой

Именитый боксер выйдет на ринг до конца года.

Оскар Де Ла Хойя, промоутер американца Райана Гарсии, рассказал, что его подопечный вскоре вернется на ринг.

По словам функционера, боксер выйдет в ринг в ноябре.

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"Я, как промоутер, должен правильно подобрать ему соперника. Мы смотрим на 18-го ноября, но в качестве оппонента, еще никого не могу назвать. Сейчас мы работаем над местом проведения.

Надеюсь, мы сможем организовать вечер бокса в Лос-Анджелесе. Мы возьмем лучшего соперника из возможных, но ненужно забывать, что Райан последний бой проиграл нокаутом", - приводит слова специалиста Boxing 247.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Ломаченко вызвал украинца на реванш.

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