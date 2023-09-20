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Стало известно, когда Райан Гарсия проведет свой следующий бой

Именитый боксер выйдет на ринг до конца года.
Сегодня, 12:10
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Оскар Де Ла Хойя, промоутер американца Райана Гарсии, рассказал, что его подопечный вскоре вернется на ринг.

По словам функционера, боксер выйдет в ринг в ноябре.

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"Я, как промоутер, должен правильно подобрать ему соперника. Мы смотрим на 18-го ноября, но в качестве оппонента, еще никого не могу назвать. Сейчас мы работаем над местом проведения.

Надеюсь, мы сможем организовать вечер бокса в Лос-Анджелесе. Мы возьмем лучшего соперника из возможных, но ненужно забывать, что Райан последний бой проиграл нокаутом", - приводит слова специалиста Boxing 247.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Ломаченко вызвал украинца на реванш.

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