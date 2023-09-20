Фьюри рассказал о своих целях на остаток карьеры

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал свои карьерные цели.

"У меня есть две цели: хочу возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, а еще планирую сняться в голливудском фильме".

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"В спорте я добился всего, что мог, и завоевал все пояса, которые только можно завоевать. Все кончено", – сказал Фьюри в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Напомним, в следующем своем поединке британец встретится с Фрэнсисом Нганну. Бой состоится 28 октября.

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