"Жахнуть с обеих рук": Беллью оценил шансы Чжилея в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира Тони Беллью заявил, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победит китайского ветерана Чжана Чжилея.

По словам эксперта, китайский боксер является опасным бойцом, но "Цыганский король" сможет победить его.

Читай также: Британский боксер объяснил, почему Усик победит Фьюри

"Фьюри, несомненно, побил бы Чжилея. Тайсон побьет практически всех в мире за исключением Усика. Фьюри слишком хорош, но в то же время ты ничего не выиграешь от встречи с Чжилеем. Он не чемпион мира, не непобежденный боец, но при этом чрезвычайно опасен.

Чжилей может жахнуть с обеих рук. Это не тот боец, с которым ты согласишься драться. Я сейчас говорю с точки зрения боксерского бизнеса, а не как фанат бокса. Как болельщик я считаю, что великолепным был бы бой Чжилея против Энтони Джошуа", - приводит слова Беллью talkSPORT.

Ранее сообщалось, что менеджер Чжилея назвал соперника Чжана, если Фьюри договорится о бое с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!