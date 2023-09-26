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"Жахнуть с обеих рук": Беллью оценил шансы Чжилея в бою с Фьюри

Китаец должен выйти в ринг с лидером дивизиона.
Сегодня, 13:44
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью заявил, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победит китайского ветерана Чжана Чжилея.

По словам эксперта, китайский боксер является опасным бойцом, но "Цыганский король" сможет победить его.

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"Фьюри, несомненно, побил бы Чжилея. Тайсон побьет практически всех в мире за исключением Усика. Фьюри слишком хорош, но в то же время ты ничего не выиграешь от встречи с Чжилеем. Он не чемпион мира, не непобежденный боец, но при этом чрезвычайно опасен.

Чжилей может жахнуть с обеих рук. Это не тот боец, с которым ты согласишься драться. Я сейчас говорю с точки зрения боксерского бизнеса, а не как фанат бокса. Как болельщик я считаю, что великолепным был бы бой Чжилея против Энтони Джошуа", - приводит слова Беллью talkSPORT.

Ранее сообщалось, что менеджер Чжилея назвал соперника Чжана, если Фьюри договорится о бое с Усиком.

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