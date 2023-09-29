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"Меня интересовал, когда он был девственником": Фьюри объяснил, почему ему не интересен бой с Джошуа

Александр Усик помешал планам "Цыганского короля".
Сегодня, 13:10
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что не собирается драться с Энтони Джошуа.

По словам британца, он потерял интерес к соотечественнику, ведь тот уже проиграл в своей карьере.

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"Джошуа уже побили. Меня он интересовал, когда был девственником. Это было испытание. Мы хотим большие бои, хотим то одно, то другое, то третье. Но кто он такой? У него больше нет поясов. Ему нечего мне дать.

Я заинтересован только в больших боях, больших деньгах, большом гламуре и так далее. Поэтому я буду драться в Саудовской Аравии с Фрэнсисом Нганну. Я подерусь не только за самый крупнейший чек в истории, но и потому, что это столкновение двух миров, и миллионы людей по всему миру будут смотреть наш бой", - сказал Фьюри в интервью Eurosport.

Напомним, Фьюри назвал единственное условие, при котором он согласится на бой с Усиком.

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