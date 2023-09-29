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Гвоздик оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Украинец будет поддерживать соотечественника.
Сегодня, 13:46
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик высказался о возможном поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам спортсмена, шансы боксеров на успех равны.

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"Это хороший бой. Я просто хочу, чтобы он состоялся. Это бой с шансами 50 на 50. Я однозначно буду болеть за Усика", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее Фьюри назвал единственное условие, при котором он согласится на бой с Усиком.

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