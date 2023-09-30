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Бой Гвоздика, дуэль Альвареса и Чарло, швед против россиянина: анонс главных боев выходных

ISPORT рассказывает о самых интересных поединках.
Сегодня, 14:12
Александр Гвоздик и Сауль Альварес/Джермалл Чарло / Getty Images
Александр Гвоздик и Сауль Альварес/Джермалл Чарло / Getty Images

В ночь с субботы на воскресенье в разных частях мира состоятся несколько боксерских вечеров, в которых фанаты смогут насладиться высококлассным выступлениями.

Зрители увидять бой украинского боксера, поединок за абсолютное чемпионство, дуэль супертяжей и дуэль между непобежденными.

Джей Опетая (22-0, 17 KO) - Джордан Томпсон (15-0, 12 KO)

  • Лондон, Англия
  • Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе

Британский боксер Томпсон на своей арене сойдется с австралийцем, который проведет свою первую защиту пояса. Несмотря на то, что Джорджан дерется у себя дома, именно Опетая является фаворитом поединка.

Австралиец мощный, агрессивный и наглый. Томпсон явно слабее своего соперника, но исключать сенсации не стоит, ведь сам Опетая уже длительное время без боев из-за неспортивных причин.

Александр Гвоздик (19-1, 15 KO) - Исаак Родригес (28-4, 22 КО)

  • Лас-Вегас, США
  • Ориентировочное начало: 05:00 по Киеву

Украинский боксер продолжает свой путь возвращения. До этого Гвоздик побеждал джорнименов или откровенно слабых соперников. Сейчас у него оппонент опытный бразилец, на счету которого 22 победы в 28 боях.

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Александр явный фаворит боя, но ему нужна досрочная победа, чтобы поднимать свой рейтинг и претендовать на чемпионский пояс.

Отто Валлин (25-1, 14 KO) - Мурат Гассиев (30-1, 23 KO)

  • Анталья, Турция

Интересный поединок супертяжеловесов. Шведский боксер уже знатный калач дивизиона, ведь выходил в ринг с Тайсоном Фьюри и другими звездами. Гассиев, который является уроженцем россии, только делает первые шаги в новом для себя весе.

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Несмотря на такую разницу, именно Мурат является серьезным фаворитом поединка. Будет интересно увидеть, что предложит Валлин, дабы одолеть мощного парня.

Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) - Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО)

  • Лас-Вегас, США
  • Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во 2-м среднем весе
  • Ориентировочное начало: 06:00 по Киеву

Главный бой выходных, месяца и даже года. В ринге окажутся два абсолютных чемпиона мира - Альварес и Чарло. Именно эти бойцы пишут историю, ведь еще в ринге никогда не находилось два действующих абсолюта.

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Фаворит по букмекерским оценкам - Альварес. Но стоит лишь недооценивать Чарло? Конечно, что нет. Бой будет очень интересным и динамичным. Не пропустите.

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