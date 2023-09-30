Альварес - Чарло: результаты взвешивания
Боксеры не смогли выявить тяжелейшего на весах.
Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) и абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) проведут очный поединок.
В преддверии титульного поединка боксеры прошли официальную церемонию взвешивания.
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Боксеры показали одинаковый вес.
Результаты взвешивания:
- Сауль Альварес – 75,9 кг
- Джермелл Чарло – 75,9 кг
Undisputed vs Undisputed 🏆🏆 #CaneloCharlo pic.twitter.com/ZTagxoRp0I
Undisputed vs Undisputed 🏆🏆 #CaneloCharlo pic.twitter.com/ZTagxoRp0I— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 29, 2023
Бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.
Напомним, Гвоздик рассказал, чем Канело удивил его на спаррингах.
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