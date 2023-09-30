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Альварес - Чарло: результаты взвешивания

Боксеры не смогли выявить тяжелейшего на весах.
Сегодня, 09:20
Сауль Альварес - Джермелл Чарло / Getty Images
Сауль Альварес - Джермелл Чарло / Getty Images

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) и абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) проведут очный поединок.

В преддверии титульного поединка боксеры прошли официальную церемонию взвешивания.

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Боксеры показали одинаковый вес.

Результаты взвешивания:

  • Сауль Альварес – 75,9 кг
  • Джермелл Чарло – 75,9 кг

Бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.

Напомним, Гвоздик рассказал, чем Канело удивил его на спаррингах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Джермелл Чарло

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