Альварес - Чарло: результаты взвешивания

Боксеры не смогли выявить тяжелейшего на весах.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) и абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) проведут очный поединок.

В преддверии титульного поединка боксеры прошли официальную церемонию взвешивания.

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Боксеры показали одинаковый вес.

Результаты взвешивания:

Сауль Альварес – 75,9 кг

Джермелл Чарло – 75,9 кг

Undisputed vs Undisputed 🏆🏆 #CaneloCharlo pic.twitter.com/ZTagxoRp0I — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 29, 2023

Бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.

Напомним, Гвоздик рассказал, чем Канело удивил его на спаррингах.

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