"Победа нокаутом": Стивенсон спрогнозировал победителя боя Лопес - Гарсия
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон поделился прогнозом на поединок обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса с Райаном Гарсией.
По словам американца, Лопес одержит досрочную победу, если поединок состоится.
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"Тео победит нокаутом. Он слишком хорош для Райана. Гарсия - нормальный боец, но ему необходимо взять себя в руки. Как только Райан соберется, он может стать немного лучше, но в данный момент Тео его остановит.
Я думаю, что этим людям, которые ищут спасителей, следует посмотреть в зеркало", - приводит слова Стивенсона Boxing Social.
Ранее сообщалось, что Райан Гарсия получил соперника на ближайший бой.
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