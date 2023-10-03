"Победа нокаутом": Стивенсон спрогнозировал победителя боя Лопес - Гарсия

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон поделился прогнозом на поединок обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса с Райаном Гарсией.

По словам американца, Лопес одержит досрочную победу, если поединок состоится.

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"Тео победит нокаутом. Он слишком хорош для Райана. Гарсия - нормальный боец, но ему необходимо взять себя в руки. Как только Райан соберется, он может стать немного лучше, но в данный момент Тео его остановит.

Я думаю, что этим людям, которые ищут спасителей, следует посмотреть в зеркало", - приводит слова Стивенсона Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия получил соперника на ближайший бой.

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