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Лопес назвал ошибку, которая стоила Ломаченко победы

Украинец должен был заканчивать бой в 12-м раунде.
Сегодня, 09:02
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес объяснил, какую ошибку допустил Василий Ломаченко в бою против Девина Хэйни.

Напомним, что американский боксер в спорном противостоянии победил Ломаченко по решению судей.

Лопес же считает, что украинец сам ошибся, в результате чего и отдал победу абсолютному чемпиону мира в легком весе. Украинец был обязан заканчивать бой в 12-м раунде.

"Хэйни бой с Ломаченко проиграл. Однако проблема Ломы в том, что он остановился в 12-раунде. Он думал, что победа уже у него в кармане.

Я считаю, что Ломаченко выиграл 9-3 или 8-4 по раундам. Я дрался с этим парнем и проводил спарринги с Девином. Я понимал, что 12-й раунд станет решающим", - сказал Лопес.

Ранее, напомним, Теофимо Лопес уже выступал с критикой Девина Хэйни.

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