Теофимо Лопес: Хэйни - отстой, он просто щенок. На самом деле он проиграл Ломаченко

Действующий чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес решил прокомментировать поведение Девина Хейни в поединке против Василия Ломаченко.

Прежде всего, Теофимо высмеял то, как обладатель поясов в легком дивизионе вел себя между раундами.

Хейни – отстой! Он пытается делать вид, будто он крут, но на самом деле - он простой парень.

"Вспомните его между раундами в бою с Ломаченко: «Папа, он меня просчитал». Я не понимаю, почему столько внимания к этому парню? Он просто щенок".

Лопес также считает, что Хэйни просто копирует лучших – а точнее, его самого.

"Я самый младший боец этой эпохи, который стал обладателем всех четырех поясов. И они просто взяли мой образ и скопировали его, просто приклеили к Хейни. Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. Девин Хейни также сделал это, но только на бумаге, а на самом деле он проиграл", – сказал Лопес.

Напомним, что недавноТеофимо Лопес объявил о завершении карьеры боксера, но многие думают, что он еще вернется.