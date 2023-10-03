Райан Гарсия получил соперника на ближайший бой, названы дата и место

Американец проведет первый поединок после поражения от Джервонты Дэвиса.

Американец Райан Гарсия (23-1, 19 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с мексиканцем Оскаром Дуарте (26-1-1, 21 КО).

Поединок в рамках первого полусреднего веса возглавит вечер бокса от компании Golden Boy Promotions, который состоится не 18 ноября, как планировалось изначально, а 2 декабря.

Американский и мексиканский бойцы встретятся в ринге на арене Аламодом в Сан-Антонио, штат Техас, США.

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"У нас есть парень, Дуарте, который одержал 11 побед нокаутом подряд. Он мощный панчер, который пойдет вперед и заставит Райана драться. Это правильный выбор после досрочного поражения от Джервонты Дэвиса", - цитирует ESPN главу Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойю.

Напомним, что в своем последнем бою в апреле этого года Гарсия потерпел первое поражение на профессиональном ринге, уступив нокаутом Джервонте Дэвису.

Дуарте в предыдущем поединке в мае одержал победу над Д’Анджело Кизом.

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия жестко отреагировал на желание промоутера устроить ему бой с Пакьяо.

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