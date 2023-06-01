Райан Гарсия жестко отреагировал на желание промоутера устроить ему бой с Пакьяо
Американец имеет четкий план по поводу своего будущего.
Звездный американский боксер Райан Гарсия высказался по поводу возможного боя с легендарным филиппинским ветераном Мэнни Пакьяо.
Спортсмен недоволен тем. что его промоутер Оскар Де Ла Хойи хочет организовать ему поединок с именитым соперником.
"Этого не будет! Я сказал, чего я хочу. Это разочаровывает. Я устал от этого", - написал Гарсия в Twitter.
This isn’t happening!!— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 1, 2023
I said what I wanted…
It’s frustrating.. tired of this https://t.co/KxV042D7o8
Напомним, в апреле Гарсия проиграл Джервонте Дэвису нокаутом в седьмом раунде и потерпел первое поражение в карьере.
Ранее сообщалось, что Райан Гарсия назвал трех потенциальных соперников.