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Райан Гарсия жестко отреагировал на желание промоутера устроить ему бой с Пакьяо

Американец имеет четкий план по поводу своего будущего.
Сегодня, 14:28
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Звездный американский боксер Райан Гарсия высказался по поводу возможного боя с легендарным филиппинским ветераном Мэнни Пакьяо.

Спортсмен недоволен тем. что его промоутер Оскар Де Ла Хойи хочет организовать ему поединок с именитым соперником.

"Этого не будет! Я сказал, чего я хочу. Это разочаровывает. Я устал от этого", - написал Гарсия в Twitter.

Напомним, в апреле Гарсия проиграл Джервонте Дэвису нокаутом в седьмом раунде и потерпел первое поражение в карьере.

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия назвал трех потенциальных соперников.


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