Райан Гарсия жестко отреагировал на желание промоутера устроить ему бой с Пакьяо

Звездный американский боксер Райан Гарсия высказался по поводу возможного боя с легендарным филиппинским ветераном Мэнни Пакьяо.

Спортсмен недоволен тем. что его промоутер Оскар Де Ла Хойи хочет организовать ему поединок с именитым соперником.

"Этого не будет! Я сказал, чего я хочу. Это разочаровывает. Я устал от этого", - написал Гарсия в Twitter.

This isn’t happening!!



I said what I wanted…



It’s frustrating.. tired of this https://t.co/KxV042D7o8 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 1, 2023

Напомним, в апреле Гарсия проиграл Джервонте Дэвису нокаутом в седьмом раунде и потерпел первое поражение в карьере.

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия назвал трех потенциальных соперников.