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Райан Гарсия объяснил, почему проиграл Джервонте Дэвису

Американец уверен, что более опытного спортсмен одолел бы Дэвиса.
Сегодня, 10:38
Джервонта Дэвис - Райан Гарсия / Getty Images
Джервонта Дэвис - Райан Гарсия / Getty Images

Авторитетный боксер Райан Гарсия поделился мнением о своем поражении Джервонте Дэвису.

По словам спортсмена, он оказался недостаточно терпеливым, чтобы победить своего соперника.

"Проблема заключалась в том, что я стал слишком нетерпеливым. Дэвис был хорош. Он поймал меня хорошим выстрелом. Я считаю, что кто-то более дисциплинированный, чем я и более активный, доставил бы ему массу проблем".

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"Дэвиса нельзя сбрасывать со счетов, ведь он обладает огромной силой, но Джервонте следует быть осторожней и вести себя разумно. Я не дрался умно. В определенный момент мне стало скучно и я начал прессинговать его, но в итоге меня отправили на настил. Значит, это была моя ошибка", - приводит слова Гарсии Boxing Scene.

Напомним, что Джервонта и Райан провели бой 22-го апреля. Победу техническим нокаутом в седьмом раунде одержал Джервонта.

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия заявил, что в его тренировочном лагере завелась "крыса".


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