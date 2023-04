Райан Гарсия заявил, что в его тренировочном лагере завелась "крыса"

Боксер Райан Гарсия заявил, что в его тренировочном лагере была обнаружена "крыса".

"Очень грустно, что в моем тренировочном лагере была крыса. Это просто безумие. Слава богу, что об этом стало известно.

Это не оправдание. Джервонта Дэвис победил меня, и точка. Но я шокирован тем, что часть моей команды просто предала меня", – написал Гарсия в твиттере.

People taking it the wrong way I’m not saying that’s why I took the loss I’m saying that it’s crazy that part of my team switch sides and crossed me. I would never make that an excuse forsure. He beat me and that’s that.