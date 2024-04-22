Тренер Гарсии выразил сожаление, что не удалось нокаутировать Хэйни

Наставник победителя считает, что для соперника досрочное поражение стало бы лучшим итогом боя.

Деррик Джеймс, тренер Райана Гарсии, прокомментировал выступление своего подопечного, который одержал победу над чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни решением большинства судей.

По его словам, для соперника было бы лучше, если бы поединок завершился раньше, поскольку будет сложно восстановиться после такого избиения.

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"Это хорошая победа для Райана. Я рад за него. Гарсия действительно сильно избил своего соперника. Вы видели опухшее лицо Хэйни? Это было безумие, насколько сильно доминировал Райан. Я не поверил этому.

Вероятно, для Хэйни было бы лучше, чтобы его нокаутировали раньше. Просто после такого избиения будет очень трудно восстановиться.

Он хороший боец, надеюсь, Девин вернется. Парень еще молод. Он все еще голоден. Ему только 25 лет", - приводит слова Джеймса BoxingScene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Хэйни - Гарсия.

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