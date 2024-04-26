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Хави хочет видеть в Барселоне лидера Наполи

Хвича все еще входит в сферу интересов каталонского клуба.
Вчера, 22:55
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Барселона интересуется вингером Наполи Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Агент игрока планирует встретиться с президентом неаполитанского клуба для обсуждения нового контракта, но также может предложить сценарий трансфера в Барселону.

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Отметим, шансы на переход увеличились после решения Хави остаться на посту главного тренера.

В свою очередь Наполи предлагает увеличение зарплаты с 1,5 млн до 4 млн, но сторона футболиста требует 5 млн.

В текущем сезоне на счету 23-летнего грузина 10 голов и 6 ассистов в 30 матчах Серии А.

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