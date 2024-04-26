Барселона подпишет новый контракт с перспективным защитником

Каталонцы дадут шанс Форту проявить себя в первой команде.

Барселона продлит контракт с 17-летним защитником Эктором Фортом. Об этом сообщает издание Football Espana.

Решение было принято после заявления президента клуба о том, что Хави остается в команде на следующий сезон.

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Форт, способный играть на обеих флангах защиты, ожидает получить игровое время под руководством Хави.

Напомним, контракт действует до июня 2025 года, с клаузулой в 6 миллионов евро.

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