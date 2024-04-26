Узелков сообщил о выписке из больницы после операции на сердце

Бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков сообщил, что его выписывают из больницы после перенесенной операции на сердце.

Об этом спортсмен написал у себя в Instagram.

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"Вот и сдаю последний анализ перед выпиской. Прошло три недели. Первая была постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, неделю в реанимации.

Затем палата. И осознание, понимание и возвращение памяти, где я. Спасибо любимому человеку, которая была рядом. Именно в то время, когда мне требовалась помощь. Она меня вернула в этот мир.

Затем - неделя лечения остатков болезни. Отдельная благодарность врачам, медперсоналу, которые вытянули меня почти с того света. Спасибо за ваш профессионализм и отношение к пациентам.

Сердце бьется, жизнь продолжается. Слава Украине. Мы несгибаемы", - написал Узелков.

Напомним, что в феврале стало известно об ухудшении состояния здоровья Узелкова и он был госпитализирован в Киеве. Позже ему диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги.

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