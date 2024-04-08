iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинский боксер Узелков перенес операцию на сердце

Известный спортсмен рассказал о своем состоянии после хирургического вмешательства.
Сегодня, 13:38
Вячеслав Узелков / instagram.com/uzelkov_official
Вячеслав Узелков / instagram.com/uzelkov_official

Бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков сообщил, что перенес операцию на сердце.

"Я вышел из наркоза, я с новым сердцем и завтра у меня день рождения. Вот такой подарок получил от врачей киевского института сердца.

Спасибо, жизнь продолжается, значит, я тоже помогу кому-то. И пока лежал в реанимации, придумал новый, бесплатный проект по похудению. Пару дней на восстановление и все узнаете", - написал Узелков в Instagram.

Напомним, что в феврале стало известно об ухудшении состояния здоровья Узелкова и он был госпитализирован в Киеве. Позже ему диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вячеслав Узелков

Статьи по теме

Вячеслава Узелкова госпитализировали - фото из скорой помощи Вячеслава Узелкова госпитализировали - фото из скорой помощи
Превью боксёрского уик-энда 12-13 апреля Превью боксёрского уик-энда 12-13 апреля
Усик, Узелков и их соперники взвесились Усик, Узелков и их соперники взвесились
Узелков нокаутировал Палко Узелков нокаутировал Палко
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров

Последние новости

16:12
Экстра-лига по футзалу: Сокол сенсационно разбил Ураган, Кардинал и Энергия сыграли вничью в перенесенном матче
Украина15:59
Милевский признался, планирует ли он работать тренером
Украина15:57
Полесье прервало пятиматчевую серию поражений за счет победы над Минаем
Теннис15:38
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
Лига Чемпионов15:30
Долгожданная вендетта Арсенала и реванш Реала: прогнозы на плей-офф Лиги чемпионов
Теннис15:20
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
Украина15:18
Динамо - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс15:15
"Возможно, он уже не тот": Промоутер Фьюри оценил Усика перед боем
Европа14:50
Семейный отдых: Лунин с женой и маленьким сыном посетили одно из любимых мест
Украина14:19
Экс-игрок сборной Украины стал на защиту Зинченко после призывов Орье идти воевать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK