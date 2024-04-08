Украинский боксер Узелков перенес операцию на сердце

Бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков сообщил, что перенес операцию на сердце.

"Я вышел из наркоза, я с новым сердцем и завтра у меня день рождения. Вот такой подарок получил от врачей киевского института сердца.

Спасибо, жизнь продолжается, значит, я тоже помогу кому-то. И пока лежал в реанимации, придумал новый, бесплатный проект по похудению. Пару дней на восстановление и все узнаете", - написал Узелков в Instagram.

Напомним, что в феврале стало известно об ухудшении состояния здоровья Узелкова и он был госпитализирован в Киеве. Позже ему диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги.

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