Вячеслава Узелкова госпитализировали - фото из скорой помощи
Украинец имеет проблемы со здоровьем.
Украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков попал в больницу.
Спортсмен опубликовал фото в Instgram-stories, сообщив, что его госпитализировали в одну из больниц в Киеве на скорой.
Врачи привезли бывшего боксера в столицу из Винницы, где он живет.
"И везет меня скорая в Киев, не сниматься. Да, так я еще не ездил по Киеву".
Отметим, что Узелков не назвал причины проблем со здоровьем. Несколько дней назад он уже был в больнице и находился под капельницей.
Ранее жена Усика поделилась милым фото боксера с новорожденной дочерью.
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