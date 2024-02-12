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Вячеслава Узелкова госпитализировали - фото из скорой помощи

Украинец имеет проблемы со здоровьем.
Сегодня, 18:43
Вячеслав Узелков / instagram.com/uzelkov_official
Вячеслав Узелков / instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков попал в больницу.

Спортсмен опубликовал фото в Instgram-stories, сообщив, что его госпитализировали в одну из больниц в Киеве на скорой. 

Врачи привезли бывшего боксера в столицу из Винницы, где он живет.

"И везет меня скорая в Киев, не сниматься. Да, так я еще не ездил по Киеву".

Отметим, что Узелков не назвал причины проблем со здоровьем. Несколько дней назад он уже был в больнице и находился под капельницей.

Ранее жена Усика поделилась милым фото боксера с новорожденной дочерью.

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