Вячеслава Узелкова госпитализировали - фото из скорой помощи

Украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков попал в больницу.

Спортсмен опубликовал фото в Instgram-stories, сообщив, что его госпитализировали в одну из больниц в Киеве на скорой.

Врачи привезли бывшего боксера в столицу из Винницы, где он живет.

"И везет меня скорая в Киев, не сниматься. Да, так я еще не ездил по Киеву".

Отметим, что Узелков не назвал причины проблем со здоровьем. Несколько дней назад он уже был в больнице и находился под капельницей.

Ранее жена Усика поделилась милым фото боксера с новорожденной дочерью.

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