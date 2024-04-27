Лестер вернулся в АПЛ спустя год после вылета

"Лисы" с первой попытки прошли через Чемпионшип и поднялись в элитный дивизион.

Лестер снова будет играть в АПЛ / Getty Images

Лестер в следующем сезоне будет снова выступать в английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице Чемпионшипа чемпионы Англии 2016 года уже точно не опустятся ниже второго места, которое гарантирует прямую путевку в АПЛ. Это стало возможным после разгромного поражения 0:4 Лидса от Куинз Парк Рейнджерс в 45-м туре второго дивизиона.

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На данный момент Лестер с 94 очками лидирует в Чемпионшипе и должен сыграть еще два матча. "Лисы" на четыре балла опережают Лидс, которому осталось провести один поединок.

Обогнать команду Энцо Марески еще может Ипсвич, который сейчас с 89 очками занимает третье место и сыграет три матча.

Лестер вернулся в АПЛ через год после вылета. В прошлом сезоне "Лисы" заняли 18-е место в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что Лестеру предъявили обвинения в нарушении финансовых правил.

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