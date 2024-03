Лестеру предъявили обвинения в нарушении финансовых правил

АПЛ обвиняет Лестер в нарушении финансовых правил. По заявлению лиги, независимая комиссия расследует предполагаемые нарушения финансовых правил в сезоне-2022/23, в результате которых клуб был отправлен в Чемпионшип.

Кроме того, Лестер не предоставил проверенные финансовые отчеты. По информации Sky Sports, ожидается, что убытки "лис" за последние 3 года превысят допустимую сумму в 105 млн фунтов.

Отчетность будет опубликована позже в этом месяце. При этом, скорее всего, в текущем сезоне у Лестера не будут отнимать очки, однако в случае повышения в классе, клуб может начать следующий сезон в АПЛ с отрицательным количеством очков.

