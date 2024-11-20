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Беллью дал прогноз на потенциальный бой Пол - Дюбуа

Британец считает, что зрители увидят избиение.
Сегодня, 10:35
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мнением о возможном поединке блогера Джейка Пола против обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

По словам эксперта, шоумен потерпел бы разгромное поражение, но организации не смогут устроить такой бой.

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"Я знаю, у этого парня замечательное воображение, но я не понимаю, на какой планете он живет. Наверное, Пол находится на Марсе или еще где-нибудь, если даже думает о подобном. Этот поединок на санкционируют.

Мы увидели старого Майка Тайсон, и на это было больно смотреть. Дюбуа находится на совершенно другом уровне. Дюбуа - один из лучших супертяжеловесов в мире. Он бы нокаутировал Джейка Пола джебом. Верьте мне или нет, но я не шучу. Это было бы просто позорное избиение", - сказал Беллью для talkSPORT.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в американском Арлингтоне.

Ранее Леннокс Льюис отреагировал на поражение Тайсона от Пола.

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