АПЛ: Брентфорд Ярмолюка устроил "голевую перестрелку" с Вулверхэмптоном, Борнмут с Забарным проиграл Лестеру

В самом насыщенном временном слоте состоялись поединки с участием команд с украинцами.

В рамках 8-го тура АПЛ Брентфорд встретился с Вулверхэмптоном.

«Пчелы» в присущем стиле отличились уже на первых минутах матча. Автором гола стал Нейтан Коллинс.

Впрочем, коллектива Томаса Франка быстро на это ответили своим голом. Всего через две минуты забил Матеус Кунья.

В первом тайме зрители увидели еще множество голов. Сперва Брайан Мбемо восстановил преимущество Брентфорда, а затем Йорген Странд Ларсен снова сделал счет ничейным.

После этого в первом тайме забивали только хозяева. Мячами отличились Кристиан Ньоргор и Итан Пиннок.

Во второй половине встречи команды по разу обменялись голами в ворота друг друга. Сначала забил Фабиу Карвалью, а после голом отметился Райан Аит-Нури.

Украинец Егор Ярмолюк отыграл около 15 минут в конце встречи.

Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3

Голы: Коллинс, 2, Мбемо, (пенальти), 20, Ньоргор, 28, Пиннок, 45+2, Карвалью, 90 - Кунья, 4, Странд Ларсен, 26, Аит-Нури, 90+2

Также в 17:00 свой поединок начал Борнмут Ильи Забарного, который на выезде встретился с Лестером.

В отличие от предыдущей игры, здесь такого ливня голов не было. Единственный мяч в матче был забит еще в первом тайме.

Факундо Буонанотте отличился на 16-ой минуте с передачи Джеймса Джастина.

В дальнейшем «вишни» безрезультатно пытались отыграться и вырвать хотя бы ничью. Ближайшими к этому они были на 66-ой минуте, но удар Льюиса Кука не стал результативным из-за положения вне игры

Илья Забарный отыграл всю встречу.

Лестер - Борнмут 1:0

Гол: Буонанотте, 16

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