АПЛ: Брентфорд Ярмолюка устроил "голевую перестрелку" с Вулверхэмптоном, Борнмут с Забарным проиграл Лестеру
В рамках 8-го тура АПЛ Брентфорд встретился с Вулверхэмптоном.
«Пчелы» в присущем стиле отличились уже на первых минутах матча. Автором гола стал Нейтан Коллинс.
Впрочем, коллектива Томаса Франка быстро на это ответили своим голом. Всего через две минуты забил Матеус Кунья.
В первом тайме зрители увидели еще множество голов. Сперва Брайан Мбемо восстановил преимущество Брентфорда, а затем Йорген Странд Ларсен снова сделал счет ничейным.
После этого в первом тайме забивали только хозяева. Мячами отличились Кристиан Ньоргор и Итан Пиннок.
Во второй половине встречи команды по разу обменялись голами в ворота друг друга. Сначала забил Фабиу Карвалью, а после голом отметился Райан Аит-Нури.
Украинец Егор Ярмолюк отыграл около 15 минут в конце встречи.
Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3
Голы: Коллинс, 2, Мбемо, (пенальти), 20, Ньоргор, 28, Пиннок, 45+2, Карвалью, 90 - Кунья, 4, Странд Ларсен, 26, Аит-Нури, 90+2
Также в 17:00 свой поединок начал Борнмут Ильи Забарного, который на выезде встретился с Лестером.
В отличие от предыдущей игры, здесь такого ливня голов не было. Единственный мяч в матче был забит еще в первом тайме.
Факундо Буонанотте отличился на 16-ой минуте с передачи Джеймса Джастина.
В дальнейшем «вишни» безрезультатно пытались отыграться и вырвать хотя бы ничью. Ближайшими к этому они были на 66-ой минуте, но удар Льюиса Кука не стал результативным из-за положения вне игры
Илья Забарный отыграл всю встречу.
Лестер - Борнмут 1:0
Гол: Буонанотте, 16
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