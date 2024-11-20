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Яремчук назвал секрет победы над Албанией в Лиге наций

Украинец уверен, что план Сергея Реброва сработал.
Сегодня, 10:10
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями после победы над Албанией (2:1). 

По словам форварда, команде удалось победить благодаря успешному старту.

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"Мы начали игру достаточно активно, играли в наш футбол и заставили Албанию ошибаться. Не могу сказать, что Албания была не настроена, нет. Это мы продемонстрировали, что у нас совсем другой уровень. Это заставило нас хорошо играть, и мы смогли сегодня выиграть".

Яремчук рассказал, что команда заранее планировала показать футболку "1000".

"Это была запланированная акция. Мы сегодня перед игрой весь день говорили об этом, о том, что в Украине уже 1000 дней гибнут люди. Поэтому мы планировали это", – сказал Роман для sport-express.ua.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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