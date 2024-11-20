Шевченко отреагировал на победу Украины над Албанией

Президент Украинской асоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины против Албании в Лиге наций.

Функционер опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги выступления сборной.

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"Команда показала характер и результат на поле. Ребята одержали победу в последней игре года и улучшили нашу позицию в турнире. Спасибо команде и тренерскому штабу за этот результат.

Символическая победа в день, когда Украина пересекла еще одну границу войны и продолжает борьбу благодаря защитникам и защитницам".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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