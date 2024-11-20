Ванда Нара опубликовала фото без лифчика и пожаловалась на общество после разрыва с Икарди

Ванда Нара, бывшая супруга нападающего Галатасарая Мауро Икарди, сделала новый пост в социальной сети.

Модель поделилась фото, на котором она позирует без бюстгальтера.

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Ванда пожаловась на недостаток понимания от окружения.

"Внешне многие меня знают, внутри – очень мало... Парадоксально, что те, кто меня знает, любят меня всегда, а другие говорят, не зная, кто я".

Напомним, Ванда Нара огласила про новые отношения после разрыва с Икарди - избранник младше на 13 лет.

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