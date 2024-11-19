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Супруга футболиста сборной Украины показала фотографии в эффектном платье

Анна Зубкова поделилась откровенными кадрами.
Сегодня, 16:55
Анна Зубкова / instagram.com/mademoiselle.anna
Анна Зубкова / instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова, возлюбленная футболиста сборной Украины и Шахтера Александра Зубкова, сделала пост в социальной сети.

Девушка опубликовала новые фотографии того, как она сходила в вечерное заведение.

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Платье украинки было ярким и вызывающим, ведь в нем была открыта спина.

"Новое любимое место для меня", – написала Анна.

Ранее Зубкова рекламировала игрушки для взрослых.

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