Супруга футболиста сборной Украины показала фотографии в эффектном платье
Анна Зубкова поделилась откровенными кадрами.
Анна Зубкова, возлюбленная футболиста сборной Украины и Шахтера Александра Зубкова, сделала пост в социальной сети.
Девушка опубликовала новые фотографии того, как она сходила в вечерное заведение.
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Платье украинки было ярким и вызывающим, ведь в нем была открыта спина.
"Новое любимое место для меня", – написала Анна.
Ранее Зубкова рекламировала игрушки для взрослых.
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