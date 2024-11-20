Кубок НБА: Лейкерс победили Юту без Михайлюка, Сан-Антонио шокировал Оклахому, первое поражение Кливленда

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 20 ноября, прошли матчи внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации - Кубка НБА.

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк не принимал участия в поединке против Лейкерс (118:124).

Результаты НБА за 19 ноября

Восток. Группа A

Бруклин – Шарлотт 116:115 (23:37, 31:22, 31:28, 31:28)

Бруклин: К. Джонсон (34 + 5 потерь), Уилсон (17), Финни-Смит (15), Шредер (14 + 12 передач), Симмонс (10 + 8 подборов) – старт; Уотфорд (10), Милтон (7), Клауни (5), З. Уильямс (4), Джонсон (0).

Шарлотт: Миллер (29), Бриджес (21), Г. Уильямс (16 + 7 подборов), Болл (12), Грин (3) – старт; Мэнн (19 + 6 передач), Салон (11 + 8 подборов), Коди Мартин (4), Диабате (0 + 7 подборов), Сет Карри (0).

Восток. Группа C

Бостон – Кливленд 120:117 (26:20, 39:28, 28:40, 27:29)

Бостон: Тейтум (33 + 12 подборов + 7 передач), Хорфорд (20 + 7 подборов), Уайт (19), Браун (17 + 8 передач), Холидэй (11) – старт; Притчард (13), Кета (5), Хаузер (2).

Кливленд: Митчелл (35 + 8 подборов), Э. Мобли (22 + 11 подборов + 6 передач), Аллен (10 + 11 подборов), Гарлэнд (8 + 7 передач), Меррилл (6) – старт; Портер (15), Ньянг (11), Джером (10).

Запад. Группа B

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 110:104 (32:35, 28:22, 33:20, 17:27)

Сан-Антонио: Барнс (20 + 8 подборов), Пол (14 + 11 передач), Шэмпени (12 + 7 подборов), Коллинз (12 + 7 подборов), Касл (10 + 8 передач + 7 потерь) – старт; К. Джонсон (22), Бэсси (12 + 8 подборов), Брэнэм (3), Джонс (3), Мамукелашвили (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 7 передач), Джейлен Уильямс (27 + 10 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Уоллес (13 + 7 передач), Уиггинс (11), Дорт (6 + 12 подборов) – старт; К. Уильямс (4), Флэглер (3), Митчелл (3), Джонс (3), Карузо (2), Дженг (0).

Лейкерс – Юта 124:115 (34:22, 23:22, 40:31, 27:40)

Лейкерс: Кнехт (37), Джеймс (26 + 12 передач), Дэвис (26 + 14 подборов), Ривз (17), Реддиш (4) – старт; Расселл (8 + 7 передач), Винсент (3), Колоко (2), Кристи (1).

Юта: Маркканен (25 + 8 подборов), Секстон (19), Джордж (18 + 6 передач), Коллинз (18 + 8 подборов), Филиповски (3 + 6 передач) – старт; Кларксон (18), Юбэнкс (8 + 8 подборов), Джузэнг (7), Коллиер (2), Уильямс (0).

Запад. Группа C

Мемфис – Денвер 110:122 (24:31, 33:37, 21:24, 32:30)

Мемфис: Джарен Джексон (19 + 8 подборов + 5 блок-шотов + 7 потерь), Пиппен (16 + 6 передач), Кларк (10), Уэллс (8), Бэйн (5) – старт; Альдама (28 + 11 подборов), Ларэвиа (8 + 9 подборов), Хафф (6), Кеннард (6), В. Уильямс (4), Кончар (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (27 + 6 передач), Портер (24 + 11 подборов), К. Браун (19 + 7 подборов), Уотсон (15), Шарич (8) – старт; Уэстбрук (12 + 10 подборов + 14 передач + 5 потерь), Стротер (6), Чанчар (5), Джордан (4), Ннаджи (2), Александер (0).

Даллас – Новый Орлеан 132:91 (44:29, 19:22, 34:18, 35:22)

Даллас: Дончич (26), Томпсон (19), Ирвинг (18 + 7 передач), Лайвли (9 + 7 подборов), Вашингтон (4) – старт; Маршалл (15), Граймс (12 + 8 подборов), Харди (11), Гэффорд (11), Проспер (3), Пауэлл (2), Клебер (2), Уильямс (0).

Новый Орлеан: Мерфи (19), Ингрэм (17 + 5 потерь), Грин (14), Бостон (10), Мисси (3 + 9 подборов) – старт; Робинсон-Эрл (11 + 7 подборов), Ривс (9), Науэлл (4), Кэйн (2), Джемисон (2), Маткович (0).

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