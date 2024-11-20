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Лаутаро Мартинес сравнялся с Марадоной по количеству голов за сборную Аргентины

Футболист попал в топ-5 рейтинга.
Сегодня, 11:05
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес обновил количество голов за национальную команду.

Футболист забил в ворота Перу (1:0) в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

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Благодаря голу он сравнялся с Диего Марадоной за количество забитых за сборную и вошел в пятерку лучших бомбардиров сборной.

Лучшие бомбардиры сборной Аргентины:

  • Лионель Месси – 112 голов
  • Габриэль Батистута – 55
  • Серхио Агуэро – 41
  • Эрнан Креспо – 35
  • Диего Марадона – 32
  • Лаутаро Мартинес – 32
  • Анхель Ди Мария – 31
  • Гонсало Игуаин – 31

Напомним, Кривцов и Месси остались без главного тренера.

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