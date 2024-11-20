Лаутаро Мартинес сравнялся с Марадоной по количеству голов за сборную Аргентины
Футболист попал в топ-5 рейтинга.
Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес обновил количество голов за национальную команду.
Футболист забил в ворота Перу (1:0) в рамках квалификации чемпионата мира-2026.
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Благодаря голу он сравнялся с Диего Марадоной за количество забитых за сборную и вошел в пятерку лучших бомбардиров сборной.
Лучшие бомбардиры сборной Аргентины:
- Лионель Месси – 112 голов
- Габриэль Батистута – 55
- Серхио Агуэро – 41
- Эрнан Креспо – 35
- Диего Марадона – 32
- Лаутаро Мартинес – 32
- Анхель Ди Мария – 31
- Гонсало Игуаин – 31
Напомним, Кривцов и Месси остались без главного тренера.
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