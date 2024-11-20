iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аргентина вырвала победу благодаря голу через себя от Мартинеса, очередная неудача Бразилии

Команда продолжают борьбу за выход на чемпионат мира-2026.
Сегодня, 07:48
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

В ночь на 20 ноября прошли матчи 12-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америк.

В поединке Аргентины и Перу судьбу противостояния решил один гол. Лионель Месси сделал голевой пас на Лаутаро Мартинеса, который забил ударом через себя.

Читай также: Албания - Украина: видео голов и обзор матча Лиги наций

Аргентина за 12 туров набрала 25 очков, что позволяет ей идти на первом месте.

Аргентина – Перу – 1:0
Гол: Мартинес, 55

В параллельной игре Бразилия встречалась с Уругваем.

На старте второго тайма гол забил Федерико Вальверде, но уже через пару минут Бразилия сравняла - Жерсон принес ничью своей команде.

В таблице Уругвай идет на втором месте с 20 очками, а Бразилия пятая с 18 баллами.

На чемпионат мира напрямую выйдут шестьлучших сборных из 10. Команда, которая займет седьмую строчку, попадет в турнир, где выступят еще пять сборных для определение двух последних участников ЧМ.

Бразилия – Уругвай – 1:1
Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

Напомним, Украина узнала потенциальных соперников по плей-офф Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: дикий данк Джонсона возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: дикий данк Джонсона возглавил рейтинг
Лаутаро Мартинес сравнялся с Марадоной по количеству голов за сборную Аргентины Лаутаро Мартинес сравнялся с Марадоной по количеству голов за сборную Аргентины
Европейский RMR-турнир. Группа А: победы NaVi и FaZe, мучительная победа fnatic Европейский RMR-турнир. Группа А: победы NaVi и FaZe, мучительная победа fnatic
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Украина11:45
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
НБА11:25
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: дикий данк Джонсона возглавил рейтинг
Другие страны11:05
Лаутаро Мартинес сравнялся с Марадоной по количеству голов за сборную Аргентины
Киберспорт10:40
Европейский RMR-турнир. Группа А: победы NaVi и FaZe, мучительная победа fnatic
Бокс10:35
Беллью дал прогноз на потенциальный бой Пол - Дюбуа
Лига наций10:10
Яремчук назвал секрет победы над Албанией в Лиге наций
Бокс09:45
"Выиграй у Фьюри и уходи": Амир Хан дал совет Джошуа
Другие страны09:00
Ванда Нара опубликовала фото без лифчика и пожаловалась на общество после разрыва с Икарди
НБА08:29
Кубок НБА: Лейкерс победили Юту без Михайлюка, Сан-Антонио шокировал Оклахому, первое поражение Кливленда
ЧМ-202608:22
Отбор на ЧМ-2026 в Южной Америке: Бразилия уже на пятом месте, Чили покинули последнюю строчку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK