Аргентина вырвала победу благодаря голу через себя от Мартинеса, очередная неудача Бразилии
В ночь на 20 ноября прошли матчи 12-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америк.
В поединке Аргентины и Перу судьбу противостояния решил один гол. Лионель Месси сделал голевой пас на Лаутаро Мартинеса, который забил ударом через себя.
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Аргентина за 12 туров набрала 25 очков, что позволяет ей идти на первом месте.
Аргентина – Перу – 1:0
Гол: Мартинес, 55
В параллельной игре Бразилия встречалась с Уругваем.
На старте второго тайма гол забил Федерико Вальверде, но уже через пару минут Бразилия сравняла - Жерсон принес ничью своей команде.
В таблице Уругвай идет на втором месте с 20 очками, а Бразилия пятая с 18 баллами.
На чемпионат мира напрямую выйдут шестьлучших сборных из 10. Команда, которая займет седьмую строчку, попадет в турнир, где выступят еще пять сборных для определение двух последних участников ЧМ.
Бразилия – Уругвай – 1:1
Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55
Напомним, Украина узнала потенциальных соперников по плей-офф Лиги наций.
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