Украина сыграет в плей-офф за выход в дивизион А Лиги наций
Среди потенциальных соперников четыре сборные.
В рамках шестого тура Лиги Наций ]сборная Украины не без нервов обыграла Албанию, а Чехия переиграла Грузию.
Благодаря этим результатам, «желто-голубые» получили возможность сыграть в плей-офф за право выйти в дивизион А Лиги наций. Там она встретится с одной из команд, занявших 3 места в своих группах дивизиона А.
Таких сборных 4, а именно: Бельгия, Венгрия, Сербия и Шотландия.
Матчи плей-офф состоятся в марте, а именно с 20 по 23 марта.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф.
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