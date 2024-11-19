Украина сыграет в плей-офф за выход в дивизион А Лиги наций

В рамках шестого тура Лиги Наций ]сборная Украины не без нервов обыграла Албанию, а Чехия переиграла Грузию.

Благодаря этим результатам, «желто-голубые» получили возможность сыграть в плей-офф за право выйти в дивизион А Лиги наций. Там она встретится с одной из команд, занявших 3 места в своих группах дивизиона А.

Таких сборных 4, а именно: Бельгия, Венгрия, Сербия и Шотландия.

Матчи плей-офф состоятся в марте, а именно с 20 по 23 марта.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф.

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