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Лестер может предложить новый контракт своему ветерану

37-летний Джейми Варди все еще в неплохой форме.
Сегодня, 09:25
Джейми Варди / Getty Images
Джейми Варди / Getty Images

Английский Лестер планирует предложить новый контракт Джейми Варди, пишет The Athletic.

Отметим, что "лисы" сейчас возглавляют турнирную таблицу Чемпионшипа и почти наверняка вернуться в АПЛ в следующем сезоне.

Если это произойдет, то клуб хочет продлить своего ветерана и легенду Джейми Варди.

37-летний форвард все еще находится в неплохой форме, в текущем сезоне Варди провел 35 матчей, в которых забил 18 голов. "Лисы" верят, что нападающий сможет выдать как минимум еще один неплохой сезон.

Ранее также сообщалось, что Челси рассматривает увольнение Почеттино.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лестер Сити

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