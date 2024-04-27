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Определилась первая команда, вылетевшая из Серии А

Салернитана досрочно потеряла все шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.
Сегодня, 00:29
Салернитана / Getty Images
Салернитана / Getty Images

В пятницу, 26 апреля, Фрозиноне на своем поле разгромил со счетом 3:0 Салернитану в матче 34-го тура итальянской Серии А.

После этого поражения "гранатовые" потеряли математические шансы на сохранение места в элитном дивизионе.

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Абсолютный аутсайдер Серии А в лице команды из Салерно за четыре матча до конца чемпионата занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе всего 15 очков, а отставание от спасительного 17 места составляет уже 16 баллов.

Отметим, что Салернитана отыграла в высшем итальянском дивизионе три сезона подряд. В двух предыдущих кампаниях команда занимала 17-е и 15-е места.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Италии Серия А Салернитана

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