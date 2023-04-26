"Самый большой и лучший бой": Стивенсон выразил желание встретиться в ринге с Дэвисом

Обязательный претендент на пояс WBC в легком весе Шакур Стивенсон заявил, что хотел бы встретиться в ринге с регулярным чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом.

По мнению американского боксера, это противостояние получилось бы невероятно зрелищным.

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"Я бы очень хотел провести бой с Дэвисом. По моему мнению, это самый большой и лучший бой в боксе.

В свое время был Майкл Джордан, после ЛеБрон Джеймс, но мы никогда не видели, как они противостояли друг другу, потому что они представляли разные эпохи. Мы с "Танком" являемся особыми бойцами на протяжении наших карьер. Когда дело дойдет до боя, он будет самым большим и лучшим в боксе. Не могу дождаться нашего поединка", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.

Ранее Шакур Стивенсон также выразил желание устроить бой против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни.