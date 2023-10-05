Хэйни назвал самый большой бой в боксе

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни заявил, что планирует в будущем провести бой против Джервонты Дэвиса.

Американец уверен, что их поединок станет самый большим в мире бокса сейчас.

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"Я готов сделать все, что нужно, чтобы устроить крупнейшие бои. Я это доказал. Я подписывал контракты с другими телеканалами и промоутерами, чтобы делать бои.

Так что посмотрим, в каком положении я окажусь, если команда Дэвиса предложит мне бой. Порой я могу пойти на это, а порой нет. Но я готов сделать все, что необходимо, чтобы организовать самые большие поединки. Я думаю, что наш бой с Дэвисом - самый большой в боксе", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, свой следующий бой Хэйни проведет 9 декабря против чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Ломаченко вызвал украинца на реванш.

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