"Будет резня": Прогрейс оставил дерзкое послание для Хэйни

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогре прокомментировал официальное объявление его поденка против соотечественника Девина Хэйни.

По словам американца, он с легкостью победит титулованного соотечественника.

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"После моего последнего боя, было упомянуто имя Девина Хэйни. Это единственное о чем я думал с того времени.

Могу сказать, что не только побью его, но и уничтожу. Я причиню вред этому парню. Ничего из его лучших боксерских качеств не помешает мне доминировать. Это будет резня. Я причиню ему боль", - приводит слова Прогрейса Boxing Scene.

Ранее Хэйни назвал условие, при котором вернется в дивизион Ломаченко.

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