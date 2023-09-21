Арум назвал фаворита боя Кроуфорд - Альварес

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением относительно поединка между абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом и обладателем бесспорного титула во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом.

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По словам специалиста, американец имеет отличные боксерские навыки, но мексиканец фаворит.

"В этом бою вам придется отдать предпочтение Канело, потому что он крупнее и сильнее.

Мы продвигали Кроуфорда во многих боях, он очень талантлив. Так что я не стал бы списывать его со счетов ни в одном бою, но все же в их противостоянии большим фаворитом является Альварес", - приводит слова Арума Boxing Scene.

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